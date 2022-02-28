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Turkovac ne kadar koruyor? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Turkovac ne kadar koruyor? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

 TÜRKİYE Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının, ölümü önlemede çok etkili olduğunu ve yoğun bakıma gitmeyi önlediğini belirterek, "Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı." dedi.

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Prof. Dr. Kara, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının üretiminin kolay olmadığını, testlerin zorlu bir süreçten yoğun bir emekle geçtiğini hatırlattı. Aşıların etkinliklerinin kullanım amaçlarına göre değişebildiğini aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Bizim hem klinik hem de uygulamalarda gördüğümüz şöyle bir verimiz var; TURKOVAC aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek. Diğer inaktif aşılara karşı da karşılaştırmalar yapmıştık. Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı. Bu bir avantaj. Biz hem buradan hem diğer sonuçlardan TURKOVAC aşısının koruyucu olduğunu gördük."

Türkiye'nin TURKOVAC üretimiyle çok önemli ve zor olan bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Kara, "Virüs konusunda şimdiye kadar olan basamaklardaki aşı sürecini tamamladık. Bundan sonraki süreci de hızla geliştirebiliriz. TURKOVAC ile hem kazanılan tecrübe hem aşının elde edilmesindeki sürecin kısaltılması hem de aşının başarıları çok büyük adımlar olarak gerçekleştirildi. Geldiğimiz nokta hepimiz için çok büyük başarı ve çalışmadır." şeklinde konuştu.

Omicron için farklı aşıya şu an acil ihtiyaç var mı?
Aşının Omicron varyantına karşı etkisine değinen Kara, "Omicron için farklı aşıya şu an acil ihtiyaç var mı? Hayır. Mevcut aşılarımızın TURKOVAC aşımızın da Omicron varyantına karşı etkili olduğunu biliyoruz. Bir sonraki basamakta varyantlara karşı istemiyoruz ama onlara hazır olmamız gerekiyor. " dedi.

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