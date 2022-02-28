BIST 1.953
DOLAR 13,80
EURO 15,49
ALTIN 846,11
HABER /  DÜNYA

Fransa da maske kuralını bazı kapalı alanlarda kaldırdı

Fransa da maske kuralını bazı kapalı alanlarda kaldırdı

Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı Fransa’da, aşı kartının geçerli olduğu bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Abone ol

Bu kapsamda kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda artık maske takma zorunluluğu olmayacak.

Toplu taşıma araçlarının yanı sıra aşı kartının geçerli olmadığı kapalı mekanlarda ise maske zorunluluğu devam edecek.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgınının iyiye doğru gitmesi halinde mart ortasında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini ve Kovid-19 aşı kartı uygulamasını hafifletebileceklerini kaydetmişti.

Veran, Kovid-19 tedbirlerini gevşetebilmeleri için yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısının 1000-1500'e düşmesi ve Kovid-19'a bağlı olmayan tedavilerin ve ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'ya Batı ve NATO ülkeleri yağdırdı Hangi ülke ne gönderdi?
Ukrayna'ya Batı ve NATO ülkeleri yağdırdı Hangi ülke ne gönderdi?
Kayıp gurbetçi kadının katili şoke etti! Her şeyi itiraf etti...
Kayıp gurbetçi kadının katili şoke etti! Her şeyi itiraf etti...
20 TL'den başlıyor! Son dönemde talep patladı: Kat kat daha ucuza denk geliyor
20 TL'den başlıyor! Son dönemde talep patladı: Kat kat daha ucuza denk geliyor
6 lider 28 Şubat Zirvesi'nde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önersini açıklıyor
6 lider 28 Şubat Zirvesi'nde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önersini açıklıyor
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar için bomba iddia eğer iki ülke anlaşamazsa...
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar için bomba iddia eğer iki ülke anlaşamazsa...
Rusya-Ukrayna savaşında 5. gün! Bu fotoğraflar dünyayı ayağa kaldırdı 16 çocuk katledildi
Rusya-Ukrayna savaşında 5. gün! Bu fotoğraflar dünyayı ayağa kaldırdı 16 çocuk katledildi
AÖL sınav tarihleri 2022 ne zaman sınavlar online mi yapılacak?
AÖL sınav tarihleri 2022 ne zaman sınavlar online mi yapılacak?
Fuhuş operasyonunda çete reisi hamile çıktı: 17 tutuklama
Fuhuş operasyonunda çete reisi hamile çıktı: 17 tutuklama
Zelenskiy'e Filistinli gencin 10 ay önceki yanıtı gündem oldu 'kahin' dediler
Zelenskiy'e Filistinli gencin 10 ay önceki yanıtı gündem oldu 'kahin' dediler
Esma öğretmen 19 yılına mal olan 28 Şubat süreci unutulsun istemiyor
Esma öğretmen 19 yılına mal olan 28 Şubat süreci unutulsun istemiyor