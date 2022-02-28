Askerlik yeri öğrenme 2022 ne zaman e devlet sorgulama

Mayıs ayında binlerce genç askere gidecek ve birliklerine teslim olacak. 2022 yılı askerlik tarihlerini öğrenen vatandaşlar şimdi de merakla askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, Mayıs ayı askerlik yeri sorgulama nereden yapılır

Abone ol

Mayıs ayında binlerce genç vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacak. Milli Savunma Bakanlığı sonuçların ilan edileceği tarihi paylaştı. Şimdi binlerce kişi "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

Mayıs 2022 sınıflandırma dönemi duyurusu

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır

31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.