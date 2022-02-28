Rusya ekonomisi savaşın acısını hissetti! Ruble çöktü Merkez bankası faizi fırlattı

RUSYA ekonomik yaptırımların acısını hissetmeye başladı. Ukrayna'ya saldıran Rusya'da ekonomi büyük hasar gördü. Ruble tarihi düşüş yaşarken, Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Rusya halkı ise bankamatiklerde kuyruklar oluşturdu.

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UKRAYNA'yı işgale başlayan Rusya, uluslararası ekonomik yaptırımların acısını bu hafta fazlasıyla hissetmeye başladı. Rusya parası Ruble rekor oranda değer kaybederken, Rusya Merkez Bankası'ndan da son dakika kararı geldi. Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.

Ruble offshore işlemlerde çakıldı

Hafta sonu Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.Rus rublesi dolar karşısında 117.81 seviyesini test etti.

Borsa askıya aldı

Moskova Borsası yabancı para cinsi repo piyasasının askıya alınacağını duyurdu. Borsada Döviz ve para piyasası işlemleri olağan başlangıç saatinden 3 saat geç açıldı.

Rusya'da menkul kıymatlerin satışı yasaklandı

Bunun yanında Rusya Merkez Bankası, aracı kurumlara yabancı tüzel kişilerin ve bireylerin Rus menkul kıymetlerini satmasına engel getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Rusya'ya yönelik swift yaptırımı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın uluslararası ödemeler ağına erişimini bloke edeceğini söyledi. Japonya'nın katılımıyla G-7 ülkelerinin tamamı Rusya'ya karşı swift yasağına katılmış oldu. Japonya'nın yanında Güney Kore de Rusya'ya karşı swift yaptırımı adımı attı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ile birlikte swift yaptırımının da devreye alınacağını belirtti.

İNGİLTERE İngiltere, Rus finans kurumlarının Batı'yla ilişkisini kesmeyi hedefleyen bir dizi yeni yaptırımı açıkladı. Buna göre İngiliz finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası ile işlemleri yasaklandı. Tedbirler ayrıca İngiliz finans kurumlarının Moskova'nın Maliye Bakanlığı ve onun varlık fonuyla işlemlerini yasaklayacak. Yetkililer bu hamlenin Rus şirketlerinin İngiltere'de devredilebilir menkul kıymetler ve para piyasası araçları ihraç etmesini engelleyeceğini söyledi. Yeni yaptırımlar aynı zamanda Rus finans kurumlarına yönelik ek kısıtlamaları, ticaret kısıtlamalarını güçlendirmeye yönelik önlemleri ve bazı bankaların "İngiltere üzerinden sterline erişmesini ve ödemeleri takas etmesini" önlemeyi de içeriyor.

Rus rublesi haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi, haftaya dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybederek başladı. Dolar/ruble paritesi yüzde 8,43 artışla 90 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,8 yükselişle 101,2'ye çıktı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.