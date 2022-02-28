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Değeri 1 milyon TL! Sakarya'da operasyonda ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Değeri 1 milyon TL! Sakarya'da operasyonda ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

SAKARYA’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenilen 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şehirde uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, takibi yapılan araç durduruldu. Araç içerisinde zulalanmış şekilde 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddesinin ise piyasa değerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.U., B.D. ve F.K. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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