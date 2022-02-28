Altılı masanın imza törenine çağırmadığı tek gazete ve ünlü yazar kim? Ertuğrul Özkök açıkladı

Yazar Ertuğrul Özkök, altı muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza törenine" Yeni Akit gazetesi ve Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin davet edilmediğini yazdı.

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Gazeteci Ertuğrul Özkök, Ankara Bilkent Otel'de altı muhalefet partisinin düzenlediği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza törenine" davet edilen gazetelerin ve yazarların listesine ulaştı.

Yazılarını "Newsletter" olarak gruplarda paylaşan Özkök, davetli listenin ayrıntıları kaleme aldı.

Toplantıya her türlü görüşten medya kuruluşu ve yazarların davet edilmesine rağmen Abdulkadir Selvi'nin ve Yeni Akit'in çağrılmaması dikkat çekti.

İşte medya dünyasında yankı uyandıracak davetli listesine dair Özkök'ün değerlendirmeleri:

"Bu yazıyı İstanbul Ankara yolu üzerinde arabadan yazıyorum. Bugün saat 13’de başlayacak olan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza törenine” gidiyorum.

Birazdan Türk siyasi hayatında tarihi önemde bir imza törenine tanık olacağız. Belki de Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki yönetim sisteminin temelleri atılmış olacak. Bir şeyi merak ettim.

Ayrım yok akreditasyon yok

Acaba bu toplantıya hangi gazeteciler davet edildi?Bugünkü iktidar uzunca ca süredir medya ile ilişkilerinde çok seçici bir akreditasyon sistemi uyguluyor. Acaba bu toplantıda da böyle bir anlayış var mıydı? Toplantıyı düzenleyenlerden davetli gazeteci listesini istedim. Çok ilginç bir liste geldi

Adını göremediğim tek gazete

BİR: Bugüne kadar gördüğüm en geniş kapsamlı gazeteci listesiydi. Tam 218 gazeteci ve Youtuber dav etli.

İKİ: Liste hazırlanırken en küçük bir ayırım yapılmamış.

Cumhuriyet, Sözcü gazetesi de var, Sabah, Hürriyet, Yeni Şafak, Akşam da var, Evrensel de var, Yeni Çağ da var, Erbil’de çıkan Kürt gazetesi Rudaw, Yeni Asya, Milli Gazete, Kanal 7, A Haber, de var.

Ahmet Hakan da var, Fatih Altaylı, Mehmet Yılmaz da…

Levent Gültekin de var, Akif Beki, Mustafa Karaalioğlu, Murat Kelkitlioğlu da var.

İsmet Berkan da var, Muharrem Sarıkaya da…

RTÜK’ün lisans uistediği VOA, Detsche Welle, Independent, Ajans France Press, Sputnik de var.

Bu arada gözaltına alınan “Kendine Muhabir” ve “İlaveTV” mensupları da var.

Göremediğim tek gazete Akit’ti.

İşte birazdan başlayacak toplantıya davet edilen gazetecilerin tam listesi…