Bu saate aman dikkat! 'Tepe noktasına geçecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Savaş ve Türkiye detayı...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan burçlarla ilgili önemli uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner yeni haftayla ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: "Ay tüm KOVA burcunda seyahat edecek; Bugün yeniliklere, yeni koşullar, yeni gelişmelere oldukça açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Farklı, sıra dışı, orijinal, marjinal konulara daha rahat bir şeklide çekilebiliriz. İçinden çıkamadığımız durumlar var ise, ters köşe/bambaşka yollar deneyebiliriz. Kalabalık gruplarla takılmak, arkadaşlarla organizasyonlar yapmak, vakit geçirmek için idealdir.
Tavan yapacak: Duygusal/hassas bir gün değil aksine duygular soğuk, katı ve mantıklı düşünme zamanıdır. Özgürlük ihtiyacımızın tavan yapacağı bir gün, kısıtlanmalara gelemeyiz, kural /ezber bozan bir gündeyiz. Entelektüel konulara ilgi aratabilir, uzay, elektrik, eletronik..vb konulara.
Potansiyelimiz çok yüksektir: Evimizde, iş yerimizde elektronik-elektrikli cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz çok yüksektir. Gün içinde elektrik çarpma durumuyla karşılaşabiliriz, elektrikli aletleri kullanırken dikkat. Vücutta elektrik yüzü çok fazla olabilir, bu yüzden arada toprakla temas etmeyi ihmal etmeyin . Negatif yanı kibir, ukalalık, dengesiz duygular yüzünden zor duruma düşülebilir.
Uygun bir gündür: Başkalarının ne hissettiğine önem vermeyebiliriz, empati sıfırdır ve ilişkilerde zorlanabiliriz. Özellikle bugün bacaklara masaj yaptırmak için süper bir gündür, selüliti önleyici masajlar özellikle. Özellikle tansiyon problemleri olanlar extra dikkat etsinler, bugün kan vermek, değerleri ölçtürmek için uygun bir gündür.