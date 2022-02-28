Bu saate aman dikkat! 'Tepe noktasına geçecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Savaş ve Türkiye detayı...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner yeni haftayla ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: "Ay tüm KOVA burcunda seyahat edecek; Bugün yeniliklere, yeni koşullar, yeni gelişmelere oldukça açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Farklı, sıra dışı, orijinal, marjinal konulara daha rahat bir şeklide çekilebiliriz. İçinden çıkamadığımız durumlar var ise, ters köşe/bambaşka yollar deneyebiliriz. Kalabalık gruplarla takılmak, arkadaşlarla organizasyonlar yapmak, vakit geçirmek için idealdir.