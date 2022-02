Ukrayna lideri Zelenski'den flaş karar! Savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılıyor

RUSYA'nın Ukrayna işgali 5. gününde de çakışmalarla devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den son dakika flaş bir karar geldi. Zelenski, cezaevlerinde yatan ve savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılıp silah altına alınacağını duyurdu.

Abone ol

Ukrayna'daki savaş 5'inci gününde... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni açıklamalar geldi. "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" diyen Zelenski, Rus askerlerine 'silahlarınızı indirin' çağrısı yaptı.

Kendi kabiliyetimizin farkında değildik

'Kendi kabiliyetimizin farkında değildik. Müttefiklerimizle her bir konuşmada dünyada Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti: "Bizim müttefiklerimizle her bir konuşmamızda, Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz. Şu an bir düşünün, Rusya saldırısından sadece 4 gün sonra 16 Ukraynalı çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı. Rus işgalcilerin yaptığı her bir suç bizi daha fazla birleştiriyor."

Rus askerlerine 'silahları indirin' çağrısı

Rus askerlerine 'silahlarınızı indirin' çağrısı yapan Ukrayna lideri Zelenski, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın” dedi. 'Acil AB üyeliği' talep ettiklerini duyurdu Zelenski, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" dedi.