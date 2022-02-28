Rus dansçı Kristina Rihanoff'tan Ukrayna'daki savaş için skandal küfür!

UKRAYNA-RUSYA gerilimi savaşa döndü Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik Rusya'ya karşı ülkelerin aldığı yaptırım kararları etkilerini göstermeye başladı Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatması, dünya genelinde tepkilere neden oldu. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, Rusya'ya yönelik yaptırım kararı açıkladı. İngiltere'de işletmecilik yapan ünlü Rus dansçı Kristina Rihanoff, "Savaş umurumda değil" diyerek işletmesine yönelik yaptırımlara isyan etti. Küfürlü ifade kullanan Rihanoff, savaşın umrunda olmadığına yönelik paylaşımının ardından sosyal medyada linç edilince paylaşımını kaldırdı.