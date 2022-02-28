Rus dansçı Kristina Rihanoff'tan Ukrayna'daki savaş için skandal küfür!
UKRAYNA'ya işgal niteliğinde saldırılar gerçekleştirerek savaş açan Rusya'ya yönelik ülkelerin yaptırımlara isyan eden, İngiltere'de işletmecilik yapan ünlü Rus dansçı Kristina Rihanoff küfürlü paylaşım yaptı; 'Savaş umrumda değil' dedi.
UKRAYNA-RUSYA gerilimi savaşa döndü Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik Rusya'ya karşı ülkelerin aldığı yaptırım kararları etkilerini göstermeye başladı Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatması, dünya genelinde tepkilere neden oldu. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, Rusya'ya yönelik yaptırım kararı açıkladı. İngiltere'de işletmecilik yapan ünlü Rus dansçı Kristina Rihanoff, "Savaş umurumda değil" diyerek işletmesine yönelik yaptırımlara isyan etti. Küfürlü ifade kullanan Rihanoff, savaşın umrunda olmadığına yönelik paylaşımının ardından sosyal medyada linç edilince paylaşımını kaldırdı.
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın yaptırımları hissetmesinin ardından zor duruma kalacağını açıklamıştı.
Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında bulunan İngiltere'de ise dikkat çeken bir olay yaşandı.
Rusya'nın Vladivostok şehrinde büyüyen ancak şimdi Birleşik Krallık'ta yaşayan 44 yaşındaki ünlü ünlü TV yıldızı Kristina Rihanoff, işinin kısıtlanmasından dolayı nasıl etkilendiğini dile getirerek şok edici bir çıkışta bulundu.