Zelenskiy ankette 3 kat katladı! Rus saldırısına karşı inanç tam

Ukrayna'da Rus ilerlemesi sürerken lider Zelenskiy'e destek artıyor. Son anketin sonuçlarına göre, Ukrayna halkının yüzde 90'ından fazlası, geçen yıl aralık ayına göre 3 kat artışla, Ukrayna lideri Zelenskiy'yi desteklediklerini belirtti.

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Rating Sociological grubu tarafından yapılan ankete göre, Ukraynalıların yüzde 91'i Zelenskiy'yi destekledi. Sadece yüzde 6'sı Ukrayna liderini desteklemezken, yüzde 3'ü kararsız kaldı.

Ankete Ukrayna'nın farklı şehirlerinden iki bin kişi katıldı. Ancak BBC'de yer alan habere göre, Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki isyancıların elindeki bölgelerde yaşayanlar hariç tutuldu.

Yüzde 70 püskürteceklerine inanıyor

Ukrayna'nın Rus saldırısını püskürtebilme şansı sorulduğunda, yüzde 70'i bunun mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verilen destek de Rusya saldırısının başlamasından hemen önce önemli ölçüde arttı.