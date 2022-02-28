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35 ilden Diyarbakır'a sipariş yağıyor! Günde 1,5 ton üretiliyor: Yüzde 50 indirimli satılıyor

35 ilden Diyarbakır'a sipariş yağıyor! Günde 1,5 ton üretiliyor: Yüzde 50 indirimli satılıyor

DİYARBAKIR’da 11 ay önce faaliyete giren ve 40 personel ile günde 1,5 ton tatlı üreten Şehr-i Diyar Kadayıf ve Baklava, 35 ile sevkiyat yaparak ağızları tatlandırıyor.

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Diyarbakır’da 2021 Nisan ayında faaliyete geçen ve 40 personel ile bacasız fabrika haline gelen Şehr-i Diyar Kadayıf ve Baklava, günde 1,5 ton üretim yaparak Türkiye genelinde 35 ile sevkiyata başladı. 15 çeşit tatlı ürünü ile fiyat politikasında yüzde 50 uyguna satış yaptıklarını ve sürekli satışın gerçekleşmesi için az kazanç çok üretim anlayışıyla yola çıktıklarını kaydeden kurucularından Süleyman Börü, Türkiye geneline açılmak için hedefleri olduklarını vurguladı.



2021 Nisan ayından itibaren faaliyette bulunduklarını, kuruluşundan itibaren 11 aylık kısa sürede Türkiye’nin 35 iline ürün göndermeye başladıklarını ifade eden Börü, "Hem kadayıf hem de baklava ürünlerimiz var. Yerelde insanlarımızın ağızlarını tatlandırıp Türkiye genelinde ise uygun fiyata tatlı yedirme hedefiyle yola çıktık. Yaklaşık 40 personel istihdam ettirmekteyiz, bunu çok daha iyi noktalara çıkarıp yüzlerce insanı istihdam edecek projeler yapmak istiyoruz. Bu hedeflerimize Allah’ın izniyle emin adımlarla ilerliyoruz. Fiyat anlamında sektörde faaliyet gösteren firmaların yarısı fiyatına burada ürünlerimizi satıyoruz. Günlük 1,5 ton seviyelerinde üretim yapıyoruz, inşallah önümüzdeki zaman diliminde çok daha yukarılara çıkartacağız” dedi.

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