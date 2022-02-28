Fahrettin Koca 12-18 Şubat koronavirüs illere göre vaka sayısını açıkladı Gözler maske kararında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12-18 Şubat arasında illere göre koronavirüs haftalık vaka sayısını açıkladı. Son dakika açıklanan verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka haritasını duyurdu: "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."
Maske kurallarının geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısında ele alınıp açıklanması bekleniyordu. Toplantı kararlarının açıklanması bu haftaya ertelenmişti.
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.
Maske kararı ele alınacak
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu maske kararını görüşüp toplantı sonrası yeni kararlar için Bakan Koca, basın açıklaması yapacaktı. Toplantıda açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması ve testi pozitif çıkanlara ise evde karantina yerine maske takma zorunluluğu getirilmesinin gündeme gelmesi bekleniyordu.