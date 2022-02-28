Fahrettin Koca 12-18 Şubat koronavirüs illere göre vaka sayısını açıkladı Gözler maske kararında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12-18 Şubat arasında illere göre koronavirüs haftalık vaka sayısını açıkladı. Son dakika açıklanan verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka haritasını duyurdu: "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Maske kurallarının geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısında ele alınıp açıklanması bekleniyordu. Toplantı kararlarının açıklanması bu haftaya ertelenmişti.

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.