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İsveç ve Finlandiya da diken üstünde! Avrupa'nın Rusya endişesi büyüyor

İsveç ve Finlandiya da diken üstünde! Avrupa'nın Rusya endişesi büyüyor

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırması eski doğu bloku üyesi olan NATO ülkelerinde olduğu gibi askeri açıdan bağlantısız olan Rusya'ya komşu Finlandiya ve İsveç'i tedirgin etti. Rusya'nın bu ülkelere yönelik NATO uyarısı yapması dikkat çekiyor.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgale başlaması Avrupa güvenlik mimarisinin tamamı açısından tehdit oluştururken Moskova'nın aktif askeri gücünün çok sayıda NATO ülkesinin sınırlarının dibine kadar gelmesi ister istemez endişeye neden oluyor. NATO, üyelerini korumak için önlemlerini sıkılaştırırken askeri açıdan tarafsız olan İsveç ve Finlandiya'da son günlerde tehdit algısı giderek yükseliyor.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'yla yakın ilişkisi Rusya'yı açıkça rahatsız ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle askeri bir blok olan NATO'ya katılımının ciddi askeri ve siyasi sonuçlarının olacağı ve ülkemizin misilleme adımları atmasını gerektireceği açıktır" şeklindeki açıklaması bu rahatsızlığı özetliyor. Rus tehdidi Ukrayna krizi öncesinde de bu iki ülkede yakından hissediliyordu.

NATO tartışması

İki ülke Soğuk Savaş döneminde ne NATO'da ne de Varşova Paktında yer aldı. İsveç, 1814'te tarafsızlık ilan ederek dünyada bir ilke imza attı. 1917'de Rusya'dan bağımsızlığını kazanan Finlandiya da 1956'dan bu yana tarafsız. Buna rağmen NATO üyeliği tartışması gerek İsveç gerekse Finlandiya'da zaman zaman alevleniyor. Rusya'nın son hamleleri bu konuyu bir kez daha sıcak hale getirdi.

İsveç: Tarafsızız
Rus saldırısıyla Avrupa tarihinde yeni bir kara sayfanın açıldığını söyleyen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Böyle bir durumda İsveç'in güvenlik politikasındaki çizgisinin değişmemesi çok önemli" dedi. İsveç'in çok uzun zamandır ittifaklar dışında olduğunu hatırlatan Andersson, bunun ülkesinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Mevcut politikasıyla devam etme sinyali veren Finlandiya ise İsveç'ten farklı olarak 'NATO opsiyonu' mesajı veriyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Finlandiya güvenliğinin gerektirmesi halinde üyelik için başvurma imkanına sahip" şeklinde konuştu.

NATO'dan ılımlı tavır
NATO ise kararı vermesi gerekenin bu iki ülke olduğunu belirtiyor. Finlandiya ve İsveç'le yakın işbirliğine değer veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konunun kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı kapsamında olduğu görüşünde.

(HÜRRİYET)

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