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Liverpool 10 yıl sonra kupayı kazandı Kaleci Kepa Chelsea'yi yıktı

Liverpool 10 yıl sonra kupayı kazandı Kaleci Kepa Chelsea'yi yıktı

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi penaltılar sonucunda 11-10 mağlup ederek şampiyon oldu. Son penaltıyı dışarıya vuran Kepa şampiyonluktan etti.

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İngiltere Lig Kupası Finali’nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmalar 0-0 sona erdi. Liverpool penaltılarda Chelsea’yi 11-10 mağlup ederek kupayı kazandı.

Üst üste 21 penaltı gol olduktan sonra Chelsea kalecisi Kepa, son penaltıyı auta attı. Chelsea teknik direktörü penaltılar öncesi kaleci Mendy’i değiştirerek penaltı kurtarması için oyuna Kepa’yı almıştı. Ancak Tuchel’in kumarı tutmadı. Hiç penaltı kurtaramayan Kepa son atışı da kaçırıp şampiyonluktan etti.

2 gol ofsayt nedeniyle iptal edildi
İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Liverpool, 67. dakikada Joel Matip’in golüyle öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Uzatmalara giden karşılaşmada Chelsea 110. dakikada Kai Havertz ile golü buldu fakat bu kez ofsayt bayrağı Maviler için çıktı.

Penaltı öncesi Kepa girdi
120 dakikada gol sessizliği bozulmadı. 10’u isabetli toplam 31 şut atılan maç 0-0 bitti ve penaltılara gitti. Chelsea menajeri Thomas Tuchel uzatmaların son dakikalarında penaltılar için Mendy’yi kenara alırken Kepa’yı oyuna sürdü.

Liverpool 10 yıl sonra kazandı
Son olarak 2012’de bu kupayı kazanan Liverpool 10 yıl sonra Lig Kupası’nda zafere ulaştı. 9. kez Lig Kupası’nı müzesine götüren Liverpool, İngiltere’de bu kupayı en çok kazanan takım konumunda.

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