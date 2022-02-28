BIST 1.952
DOLAR 14,01
EURO 15,70
ALTIN 862,60
HABER /  DÜNYA

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yan kuruluşları Avrupa'da batma noktasında

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yan kuruluşları Avrupa'da batma noktasında

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı ​​yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Abone ol

ECB'den yapılan açıklamada, 2021 sonunda 13,6 milyar avro varlığa sahip Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya'daki yan kuruluşlarının son günlerde hızlı bir mevduat çıkışı yaşadığı, borçlarını ödeyememesi veya diğer yükümlülüklerini vadesi geldiği zaman yerine getirememesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sberbank Europe AG ve iştiraklerinde, jeopolitik gerilimlerin itibar etkisinin bir sonucu olarak önemli mevduat çıkışları görüldü." denildi.

Bunun söz konusu bankalarda likidite pozisyonunun bozulmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, bu bankalarda likiditede pozisyonunu düzeltmek için mevcut hiçbir önlem olmadığı vurgulandı.

Bu arada, Sberbank Europe AG'nin Macaristan, Çekya, Sırbistan ve Bosna-Hersek de dahil olmak üzere Avrupa bankacılık birliği dışında da yan kuruluşları bulunuyor.

AB'de mevduat sahibi başına mevduat garantisi 100 bin avro.

Washington yönetimi, geçen hafta Sberbank dahil olmak üzere Rusya'nın 5 bankasına Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım uygulama kararı almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rassan Khoshnaw serveti ne kadar aslen nereli, ne iş yapıyor?
Rassan Khoshnaw serveti ne kadar aslen nereli, ne iş yapıyor?
Google Haritalar'ı Ukrayna için devre dışı bıraktı
Google Haritalar'ı Ukrayna için devre dışı bıraktı
Yıldız Asyalı evli mi eşi kimdir? Yıldız Asyalı evlilikleri, kaç çocuğu var?
Yıldız Asyalı evli mi eşi kimdir? Yıldız Asyalı evlilikleri, kaç çocuğu var?
Konya'da lastiği patladı sandı! Feci kazayı sonra fark etti: Ölü ve yaralı var
Konya'da lastiği patladı sandı! Feci kazayı sonra fark etti: Ölü ve yaralı var
İki Rus milyarderden Putin'i kızdıracak açıklamalar
İki Rus milyarderden Putin'i kızdıracak açıklamalar
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 250 kilo eroin 34 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 250 kilo eroin 34 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir ne iş yapıyor, mesleği nedir?
Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir ne iş yapıyor, mesleği nedir?
Tansu Çiller sert çıktı: Bu millete ihanettir! Parti kuracak mı?
Tansu Çiller sert çıktı: Bu millete ihanettir! Parti kuracak mı?
Sadi Somuncuoğlu vefat etti! Cumhurbaşkanı adayı olunca yumruklanmıştı
Sadi Somuncuoğlu vefat etti! Cumhurbaşkanı adayı olunca yumruklanmıştı
Rusya, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi
Rusya, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi