Rassan Khoshnaw serveti ne kadar aslen nereli, ne iş yapıyor?

Kızının babası Reza Zarrab'tan olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş'in yeni bir aşka yelken açtığı bugün magazin basınında gündem oldu. 47 yaşındaki Ebru Gündeş'in kendisinden 20 yaş küçük iş adamı Iraklı Rassan Khoshnaw ile gizli aşk yaşadığı haberinin ardından Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Peki Rassan Khoshnaw serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

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Sahnelerin aranan ismi Ebru Gündeş, uzun süren aşk orucunu bozdu ve iddialara göre gönlünü kendinden 20 yaş küçük Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Iraklı ve Gündeş'ten 20 yaş genç olan Rassan Khoshnaw ise hayatı ile merak konusu oldu. Magazin kulislerini saran iddialarından ardından Bahar Candan'dan da çok konuşulacak bir itiraf geldi. Candan, Rassan'ın daha önce kendisiyle ilişkiye yaşadığını belirtti. Peki kimdir Rassan Khoshnaw, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

Aldatma iddialarıyla 11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan geçen sene Nisan ayında boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kendisinden tam 20 yaş küçük olan Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw'a gönlünü kaptırdığı iddiası magazin kulislerinde deprem etkisi yarattı. Genç iş adamının, Ebru Gündeş'in tüm konserlerine katılması ve ön sıradan izlemesi dikkat çekti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebekler uçuşuyor. Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw. 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş’e abayı o kadar yakmış ki, hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyormuş.

48 yaşındaki Ebru Gündeş'in, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. 'Al Sana Haber' yorumcularından Bahar Candan, Ebru Gündeş'in yeni bir aşka yelken açması sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İş insanı Rassan Khoshnaw'ın ekrana yansıyan görüntüsünü gören Bahar Candan "Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı" deyince stüdyodakiler şaşkına döndü.

"Ben zaten kendimi Ebru Gündeş'in gençliğine benzetiyorum" : Stüdyodakilerin "Bu duruma bozuldun mu?" sorusuna yanıt veren Bahar Candan, "Hayır hiç ilgisi yok. Ben zaten kendimi Ebru Gündeş'in gençliğine benzetiyorum. Genç olmak her zaman bir adım önde olmaktır. Herhalde bir 50-60 yaşına gelsem Ebru Gündeş olurum. Ben hiç alınmadım. Benim açımdan bir şey yok" dedi.

Meğer Selin Ciğerci'nin de eski aşkıymış: Ebru Gündeş'in kalbini kendisini tüm konserlerinde yalnız bırakmayan 28 yaşındaki Iraklı genç iş adamı Rassan Khoshnaw'a kaptırdığı iddialarının yayılmasının ardından, magazin kulislerinde Iraklı iş Adamının Selin Cigerci’nin eski sevgilisi olduğu konuşulmaya başlandı.