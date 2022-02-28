Trabzonlu usta yaptı gören telefona sarıldı! Tanka benzeyen aracın fiyatını duyan şaştı kaldı
TRABZON’da oto makas ustası Gökmen Türkmen, 1977 model Renault Toros marka otomobiline taktığı paletlerle karlı kaplı yaylalarda geziyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde oto sanayi sitesinde makas usta olarak çalışan Gökhan Türkmen, karlı kaplı yaylalarda gezmek için 1977 model Renault Toros marka bir araç aldı.
Karadenizli zekasına yeni bir örnek göstermek için proje geliştiren Türkmen, otomobile işçiliğini kendi yaparak palet taktı.
Paletli Torosun direksiyonunu da iptal eden makas ustası, tank düzeneğine benzer fren sistemi geliştirdi.
Fren sistemi ile aracın dönmesini sağlayan Türkmen, Hıdırnebi Yaylası’nde hem geziyor hem de mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağlıyor.