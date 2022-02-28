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Ukrayna'ya saldırısının ardından hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı?

Ukrayna'ya saldırısının ardından hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı?

UKRAYNA'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.

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Saldırının düzenlendiği gün hava sahasını Rusya'ya kapatan ilk ülke Moldova oldu. Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını 24 Şubat'ta kapatma kararı aldı.

Hava sahasını Rusya'ya kapatma kararında Moldova'yı, Polonya, İngiltere, Estonya, Çekya, Romanya, Letonya, Litvanya, Polonya, Bulgaristan, İzlanda, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Hollanda, İtalya ve Fransa izledi.

Saldırının 4'üncü gününde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB hava sahasının da Rusya'ya kapatıldığını açıklamasının ardından Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülke sayısı 30'u aştı.

Von der Leyen, pazar günü yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın hava yollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.

 Kanada da hava sahasını Rusya'ya kapattı
Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, Twitter'da pazar günü yaptığı paylaşımda, Kanada'nın da hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu.

Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:

Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya

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