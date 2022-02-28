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'Herkes öldürülecek' deyip silah kuşandı! Ukraynalı güzel Anastasiia Lenna cepheye gitti: Rusya'ya gözdağı verdi

'Herkes öldürülecek' deyip silah kuşandı! Ukraynalı güzel Anastasiia Lenna cepheye gitti: Rusya'ya gözdağı verdi

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya'ya karşı ülkesi Ukrayna'yı savunmak üzere harekete geçti.

'Herkes öldürülecek' deyip silah kuşandı! Ukraynalı güzel Anastasiia Lenna cepheye gitti: Rusya'ya gözdağı verdi

Ukraynalı güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, Rus işgaline karşı savaşmak için orduya katıldı.

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'Herkes öldürülecek' deyip silah kuşandı! Ukraynalı güzel Anastasiia Lenna cepheye gitti: Rusya'ya gözdağı verdi

Lenna, Tayland merkezli, uluslararası güzellik yarışması Miss Grand International'da 2015'te Ukrayna'yı temsil etmişti.

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'Herkes öldürülecek' deyip silah kuşandı! Ukraynalı güzel Anastasiia Lenna cepheye gitti: Rusya'ya gözdağı verdi

Independent'in haberine göre, güzellik kraliçesi orduya katıldığını Instagram hesabından paylaştığı gönderilerle duyurdu.

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'Herkes öldürülecek' deyip silah kuşandı! Ukraynalı güzel Anastasiia Lenna cepheye gitti: Rusya'ya gözdağı verdi

Elinde silahla fotoğraflarını paylaşan Lenna, "Ukrayna sınırını işgal amacıyla geçen herkes öldürülecek!" dedi.

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