'Herkes öldürülecek' deyip silah kuşandı! Ukraynalı güzel Anastasiia Lenna cepheye gitti: Rusya'ya gözdağı verdi
Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya'ya karşı ülkesi Ukrayna'yı savunmak üzere harekete geçti.
Ukraynalı güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, Rus işgaline karşı savaşmak için orduya katıldı.
118
Lenna, Tayland merkezli, uluslararası güzellik yarışması Miss Grand International'da 2015'te Ukrayna'yı temsil etmişti.
218
Independent'in haberine göre, güzellik kraliçesi orduya katıldığını Instagram hesabından paylaştığı gönderilerle duyurdu.
318
Elinde silahla fotoğraflarını paylaşan Lenna, "Ukrayna sınırını işgal amacıyla geçen herkes öldürülecek!" dedi.
418