Ukrayna'da son durum! Rusya'nın saldırdığı Harkov'dan çok kötü haberler geliyor

UKRAYNA Rusya savaşında son dakika haberler arka arkaya geliyor. Rusya ordusu Harkov'u almak için ağır saldırılar yapıyor. Harkov'da durumun çok kötü olduğu bildiriliyor. Vladimir Putin Kiev'i de ele geçirmek için büyük bir konvoyu yola çıkardı. Müzakereden henüz sonuç yok. İşte Rusya Ukrayna savaşında günün özeti:

Abone ol

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyanırken Ukrayna lideri Zelenski'den 'önümüzdeki 24 saat kritik' açıklaması geldi. Öte yandan Ukrayna'dan istediğini alamayan ve dünyanın yaptırımlarıyla bunalan Rusya'nın saldırıları giderek daha da gaddarlaşmaya başladı. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar...

SON DAKİKA HARKOV'DAN KÖTÜ HABERLER

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu. Harkov'daki son duruma ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, "Harkov ağır saldırı altında. Onlarca ölü yüzlerce yaralı var. Bu korkunç durumu tüm dünya görmeli" dedi.

16.10 ABD'den yeni kararlar

ABD, Belarus’taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

15:47 Putin alarma geçirdi! 'Batı yalanlar imparatorluğu' dedi

Devlet televizyonunun aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı bir yalanlar imparatorluğu" açıklamasında bulundu. Putin'in Rusya Stratejik füze birlikleri, Kuzey ve Pasifik filoları “stratejik hava muharebe” alarmına geçti.

15:36 ABD yaptırımları genişletiyor! Merkez Bankası'na yaptırım

ABD'li yetkili "Yaptırımların kapsamını genişletip enerjiyi de dahil edeceğiz. Yükselen enerji fiyatlarının Putin'e fayda sağlamasını istemiyoruz. ABD ve müttefikleri uzun vadede Rusya'nın lideri enerji tedarikçisi olma kapasitesini azaltma konusunda ortak çıkarak sahip. Stratejimiz Putin'in saldırıları devam ettiği müddetçe Rusya ekonomisinin gerilediğinden emin olmaya dayanıyor. " dedi. Ayrıca ABD, Rusya Merkez Bankası'nı da yaptırım kapsamına aldı.

15.20 NÜKLEER SANTRAL İDDİASI OLAY OLDU

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia santralini ele geçirdiği iddialarını yalanladı. Ukrayna'nın devlete ait nükleer şirketi Energoatom, Interfax haber ajansına Moskova'nın bu tür iddialarının "mutlak bir yalan, sahte haber" olduğunu söyledi.

14:12 Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nden vatandaşlara uyarı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur." denildi.

13:40 Slovakya, Ukrayna’ya silah yardımında bulunacak

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya 486 hava savunma füzesi ve tanksavarın yanı sıra 100 hava savunma rampası gönderileceğini bildirdi.

13:21 Müzakere resmen başladı! Neler bekleniyor?

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus sınırındaki müzakere noktasına ulaştı. İki heyet arasındaki görüşmeler başladı, dünyanın gözü buraya çevrildi. Ukrayna'nın heyetinde, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy var. Ukrayna'nın heyetinde savunma bakanı yer alırken, Rus heyetinde savunma bakan yardımcısı yer alıyor. Rusya'nın heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor.

12:35 Zelenski savaş tecrübesi olan mahkumları serbest bırakıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni açıklamalar geldi. "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" diyen Zelenski, Avrupa Birliği'ne de "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" çağrısı yaptı.

12:24 BM'den Urayna açıklaması: 102 sivil öldü, 422 bin mülteci

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.

12:20 NATO'dan eni açıklama geldi:Füze ve anti tank silahlarla...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO müttefikleri hava savunma füzeleri, anti tank silahları ve insani ve mali yardımlarla Ukrayna'ya desteklerini artırdı" dedi. Kiev çevresinde Rus tanklarının ilerleyişine dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerden birinde bir evin içinden çekilen görüntüde, tankların geçişi sırasında bir patlama sesi duyuldu.

11:52 Boğazların Rus gemilerine kapatılacağı bildirimi almadık

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'nin Boğazları Rus gemilerine kapama olasılığı hakkında kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini açıkladı. Sputnik İngilizce'ye yapılan açıklamada, bu yönde herhangi bir bildirim alınmadığı belirtildi. Açıklamada, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla ilgili konuların öncelikli olarak Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasında ele alındığı da vurgulandı.

11:53 Zelenski'den yeni açıklama: Zafer Ukrayna'nın olsun

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.

10:37 Ukrayna'nın müzakere heyetindeki isimler belli oldu

Rusya ile müzakere masasına oturacak Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı. Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.

11:30 10 savaş uçağı Harkov'a geliyor sığınaklara inin

Ukrayna basını, "Rusya'nın Belgorod kentinden Harkov'a 10 Rus uçağı geliyor. Herkese sığınaklara gidin uyarısı yapıldı" diye yazdı. Rus zırhlı araçlarının bir kısmı Makarov'a doğru ilerliyor. Bir sürü yakıt kamyonu var. Akaryakıta dokunmamaları için akaryakıt kamyonlarından sivillere ateş edildiği öne sürülüyor. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.

11:03 Savaşın kaderini değiştirecek silahlar Ukrayna'da

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Uzun zamandır beklenen konvoy Harkov'a ulaştı. Tanksavar silahları, Stinger MANPAD'lerini tedarik ettik" denildi. Böylece Kiev'in eli Rusya'ya karşı bir nebze olsun güçlenmiş oldu.

10:50 Ukrayna'da 2 şehirde daha hava saldırısı alarmı verildi

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya Ukrayna semalarının tamamında hava üstünlüğünü kazandı" açıklaması yaparken, Ukrayna'ya bağlı Vinnitsa ve Çerkassi şehrinde hava alarmı uyarısı yapıldı.

10:42 Rusma acil şekilde anlaşma istiyor

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi. Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

10:27 Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

10:10 Rusya Zaporijya Nükleer tesisinin çevresini kuşattı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Berdyansk ve Enerhodar kentleri kontrolümüz altında. Rus askerleri Zaporijya Nükleer tesisinin çevresini aldı. Rus Silahlı Kuvvetleri operasyonun başından bu yana Ukrayna'daki 1114 askeri altyapı tesisini vurdu" denildi.

09:50 Rusya Merkez Bankası'ndan şok faiz artışı

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı. Rusya Merkez Bankası, 10.50 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı. Rusya Maliye Bakanlığı, 28 Şubat'tan itibaren ihracatçılara tüm dış ticaret anlaşmaları kapsamında döviz kazançlarının % 80'inini satma zorunluluğu getirdi.

09:25 Putin'in ülkeye girişine yasak getirildi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

09:20 Donbas'ta genel seferberlik durumu kaldırıldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass bölgesinde ilan edilen genel seferberliğin müzakereler öncesi askıya alındığını duyurdu. Kiev'de 36 saattir süren sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bakkallar ve toplu taşıma 08:00'den itibaren açıldı. Metro trenleri normalden çok daha az sıklıkta çalışacak.

İŞTE O MASA: Rus basını, Rusya ile görüşecek Ukrayna heyetinin Belarus'a ulaştığını duyurup, müzekere masasının fotoğrafını yayınladı..

08:22 Fransa'dan yabancı savaşçılar yola çıktı

Ukrayna Basını, Fransa'dan yola çıkan yabancı lejyon savaşçılarının Ukrayna'ya inmesinin beklendiğini duyurdu.

08:13 Japonya'dan Putin'e yaptırım kararı

Uluslararası toplumdan Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurmaya karar verdiğini duyurdu.

08:03 AB Rus uçaklarına hava sahasını kapattı

Avrupa Birliği, Rusya'ya ait veya Rusya kontrolündeki tüm uçaklara hava sahasını kapatıyor. Russia Today ve Sputnik de Birlik ülkelerinde yasaklanacak.

07:34 Rus ekonomisi ve Ruble çöküyor

Rus ekonomisi, çok zor bir haftaya başlıyor. Ruble, pazartesi sabahı dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Cuma günü piyasalar kapanırken 1 dolar 83.64 Ruble ederken, pazartesi sabahı itibariyle bu miktar 119 dolara kadar ulaştı. Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

07:10 Hava savunma sistemleri devreye girdi

Kiev'deki patlama sesleri Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde de devam ediyor. Ukrayna ait haber ajansı UNIAN, Kiev'de Lukyanovka hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

06:08 ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına 'terk edin' çağrısı

ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' çağrısı yapıldı.

6.06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

05:50 Zelenski: Bu 24 saat hayati öneme sah ip



İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu; "Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi."

05:21 BM tarihinde 1982'den bu yana ilk kez yapıyor

Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 16 çocuk öldü. BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

04:20 Belarus askerleri Rusya için Ukrayna'ya girdi

Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

00:35 Ukrayna, Rusya'ya Adalet Divanı'nda dava açtı

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.