BIST 1.946
DOLAR 13,81
EURO 15,56
ALTIN 849,42
HABER /  DÜNYA

Son 24 saatte artış var! Ürküten Covid rakamları

Son 24 saatte artış var! Ürküten Covid rakamları

 ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 182 artarak 948 bin 397'ye yükseldi.

Abone ol

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 7 bin 464 artarak 78 milyon 939 bin 203 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 182 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 948 bin 397'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,1'ine en az bir doz, yüzde 69'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav tarihleri 2. dönem yarın başlıyor sınavlar online mı?
AÖL sınav tarihleri 2. dönem yarın başlıyor sınavlar online mı?
Tokat'ta karın ağrısıyla hastaneye gitti! Doktorlar bile inanamadı: Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak
Tokat'ta karın ağrısıyla hastaneye gitti! Doktorlar bile inanamadı: Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak
Fransa Başbakanı'nın 'Yahudilerin başkeni Kudüs' sözüne tepki
Fransa Başbakanı'nın 'Yahudilerin başkeni Kudüs' sözüne tepki
Josep Borrell'den Ukrayna AB üyesi olacak mı sorusuna yanıt
Josep Borrell'den Ukrayna AB üyesi olacak mı sorusuna yanıt
İstanbul'da 2 gün su kesintisi İSKİ duyurdu Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz, Maltepe
İstanbul'da 2 gün su kesintisi İSKİ duyurdu Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz, Maltepe
RTÜK'ten medyaya Ukrayna'daki tahliyeler için uyarı
RTÜK'ten medyaya Ukrayna'daki tahliyeler için uyarı
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Avrupa Konseyi raporunda skandal PKK detayı! Savaşçı dediler Türkiye'den tepki
Avrupa Konseyi raporunda skandal PKK detayı! Savaşçı dediler Türkiye'den tepki
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam İran takımı Tractor FC'ye imza attı
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam İran takımı Tractor FC'ye imza attı
Şaban ayı başlangıcı 2022 ilk gün oruç tutulur mu kaç gün tutulur?
Şaban ayı başlangıcı 2022 ilk gün oruç tutulur mu kaç gün tutulur?