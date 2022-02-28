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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı

THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı

Take-Off 101" programına kabul edilen adaylar, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023'te mezun olmalarının ardından tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek

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Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programını başlattı.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 3. sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyuncu yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı bulacak.

Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023'te mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.

Programa başvuracak adayların 1996 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.

Adayların THY’nin İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

Başvurular, THY'nin internet sitesi üzerinden 10 Mart'a kadar yapılabilecek.

 "Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım"
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/yeni-mezunogrenci" adresinden ulaşılabilecek.

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