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Putin'e en yakın destek Esed'den geldi

Putin'e en yakın destek Esed'den geldi

Putin'e en yakın destek Esed rejiminden geldi. Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in özel danışmanı Luna Eş-Şibil, yaptırımları aşması için Rusya'nın yanında olacaklarını belirtti.

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Esed rejiminin ajansı SANA'da yer alan habere göre, Rus basınına açıklamalarda bulunan Esed'in özel danışmanı Şibil, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

Şibil, "Rusya, siyasi çözümlerin sonuçsuz kalması ve askeri tehdidin kendisine ulaşması üzerine askeri seçeneğe başvurdu. Suriye yaptırımları aşması için Rusya'ya destek olacak." dedi.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımaya hazır olduklarını hatırlatan Şibil, "Bölgedeki tansiyonun son bulmasıyla Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleriyle çeşitli alanlarda iş birliği yapmaya hazırız. Yaptırımlardan korkmuyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki rejimin lideri Esed, 25 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Moskova yönetimine desteklerini iletmişti.

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