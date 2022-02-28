Benzin ve motorine gelen büyük zammın yarısı geri alınıyor! Yarın tekrar kallavi zam gelecek

1 Mart 2022 itibariyle benzin ve motorin için indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor. 26 Şubat 2022 tarihinde benzine 1.61, motorine 1.51 TL zam gelmiş ve benzin ile motorinin litresi 17 liraya çıkmıştı. Yarın ise motorin ve benzine yeniden 50-60 kuruş zam yapılacağını söyledi.

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26 Şubat 2022 cuma günü benzin ve motorine gelen büyük zammın yarısı geri alınıyor. Sektör kaynakları 1 Mart 2022 salı günü itibariyle motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelmesinin beklendiğini açıkladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından benzine indirim geleceğine dair açıklama henüz yapılmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş ise indirimi beklentisini doğrularken oran hakkında net bir rakam telaffuz edemeyeceklerini belirtti.

'Bugün indirim yarın yeniden zam'

Ekonomist Oğuz Demir ise bu gün motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim beklendiğini ifade etti. Demir yarın ise yeniden 40 ile 60 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığının olduğunu belirtti. Demir akaryakıt fiyatlarında yaşanan 'zam indirim gel giti'nin küresel piyasalardaki dolar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olduğunu belirtti.

Akaryakıt ürünlerine dev zam

Cuma günü EPGİS'ten benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapıldığı duyurulmuştu. Benzin ve motorine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 17 liraya dayandı.



EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, "26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1,61, motorinde 1,51 TL/LT. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Son zamlardan sonra akaryakıt fiyatları

Fiyat artışlarının ardından benzinin litre fiyatı Ankara’da 15,27 liradan 16,88 liraya, İstanbul’da 15,18 liradan 16,79 liraya, İzmir’de 15,29 liradan 16,90 liraya çıktı.

Motorin fiyatları ise Ankara’da ortalama 15,46 liradan 16,97 liraya, İstanbul’da 15,39 liradan 16,90 liraya, İzmir’de 15,46 liradan 16,97 liraya çıktı.