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Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

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Şehit Çete'nin (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Çete'nin annesi Cahide Çete'nin oğlunun askeri kamuflajını giyerek katıldığı törende, şehidin ailesi ve yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da yer aldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin silah kazası sonucu şehit düştüğü bildirilmişti.

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