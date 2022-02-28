Manchester City ve Real Madrid zirve kararlılığında İtalya ligi karıştı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

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İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Lider Manchester City, deplasmanda Everton'ı 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Premier Lig'de zirvede yer alan Manchester City ile bir maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Liverpool arasında 6 puan fark bulunuyor.

Premier Lig'in 27. haftası sonunda 66 puanı bulunan Manchester City'yi, 60 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 50 puanlı Chelsea (iki maçı eksik) ve 47 puana sahip Manchester United izledi.

La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi.

Real Madrid'in en yakın takipçisi Sevilla ise Real Betis'i 2-1 yenerek 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona da evinde Athletic Bilbao'yu 4-0'lık skorla farklı geçti.

La Liga'nın 26. haftası sonunda 60 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 6, Real Betis 14, Barcelona (bir maçı eksik) ve Atletico Madrid 15 puan geriden takip etti.

Serie A

Haftaya lider başlayan Milan, konuk ettiği Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

Geçen sezonun şampiyonu Inter, deplasmanda Genoa ile 0-0 berabere kalarak Milan'ın puan kaybını değerlendiremedi. Juventus ise Empoli'yi 3-2 yendi ve şampiyonluk yarışında kalmaya devam etti.

Serie A'nın 27. haftasında Napoli ve Milan 57 puanla zirvede yer alırken, bu iki takımı 55 puanla Inter (bir maçı eksik) ve 50 puanla Juventus izledi.

Bundesliga

Zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenmeyi başardı.

Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund ise deplasmanda Augsburg ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Üçüncü sıradaki Bayer Leverkusen ise evinde Arminia Bielefeld'i 3-0 yendi.

Bundesliga'nın 24. haftasının ardından 58 puana sahip Bayern Münih'i, 50 puanlı Borussia Dortmund ve 44 puanı bulunan Bayer Leverkusen takip etti.

Ligue 1

Ligin 26. haftasında lider PSG, Saint-Etienne'i 3-1'lik skorla geçti ve takipçilerinin berabere kalmasıyla zirvedeki farklı liderliğini daha da sağlamlaştırdı. Ligde ikinci sırada bulunan Olimpik Marsilya, deplasmanda Troyes ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü sıradaki Nice'in ise dış sahada Strasbourg ile yaptığı mücadele 0-0 sonuçlandı.

PSG, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 47 ve Nice 46 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 39 puanla 8. sırada bulunuyor.