ÇAYKUR personel alımı 2022 başvuru ilanı hangi illerde alınacak?

ÇAYKUR'un yayınladığı 2022 yılı işçi alımı ilanına göre. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici beden işçisi alınacak. Peki kimdir ÇAYKUR işçi alımı için başvuru yapabilecek, başvuru şartları neler? ÇAYKUR işçilerine kaç para ödenecek?

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ÇAYKUR personel alım ilanına göre; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacak. Peki, ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?



Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, sürekli işçi alımı ilanının detaylarını ilan etmişti. ÇAYKUR bünyesinde işe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arası 5 iş gününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya "www.iskur.gov.tr" resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler. İşte, ÇAYKUR işçi alımı ilanında yer alan bilgiler...



İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır: İşe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanlarınbaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18- 45 yaş aralığında, 2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması, şartlarını taşımaları gerekmektedir.