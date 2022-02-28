Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta Şule Yüksel Şenler programında konuştu: Evliliğimize vesile olmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şule” belgeseli gösterim programına katıldı. Şule Yüksel Şenler'i anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile evliliğinde kendisinin vesile olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat darbesinin yıl dönümü olması vesilesiyle değerlendirmelerde de bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve "Şule" belgeseli gösterimi programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına 28 Şubat'ı anarak başladı:

-Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir.

-Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrini, inancını verenler olduğu gibi bunun tam aksini verenler de var ve kıyamete kadar olacak. Bunlar böyle diye biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştü ispat etmiştir.

Evliliğimize vesile oldu

-Kendisine Şule abla diye hitap ettiğim için burada da kullanabilirim, çileli hayatına şahitlik ettik. Şahsımın ve eşimin özel hayatında müstesna yeri bulunuyor. Evliliğimize vesile olmasının yanı sıra kalemi ve kelamıyla bize rehberlik etti.

-81 yıllık ömrü boyunca tehdit edildi, konferanslarına bomba ihbarı yapıldı, kimi kadın kuruluşları tarafından tehdit edildi. Çarşafçı konferansçı denilerek medya organizasyonlarıyla karalamaya maruz kaldı. Asla geri adım atmadı.

-Karşımda yüzlerce binlerce Şuleleri gördüğüm için Rabbime hamd ediyorum.

-Eserleriyle, yazılarıyla kendini öz yurdunda parya hisseden milyonlarca cesaret ve umut aşıladı. Onun tavizsiz dik duruşu yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına özgüven kazandırdı.