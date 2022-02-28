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Ukrayna lideri Zelenskiy'den şok karar! Mahkumları savaşa gönderiyor

Ukrayna lideri Zelenskiy'den şok karar! Mahkumları savaşa gönderiyor

UKRAYNA lideri Zelenskiy hapisteki mahkumları serbest bırakıp savaş cephesine süreceğini açıkladı.

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Zelenskiy açıklamasında hem Avrupa Birliği'ne hem Rus askerlerine seslendi. Belarus'ta ise Ukraynalı ve Rus heyetler bir araya geldi. Zelenskiy şunları söyledi:

"Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz"

"Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın"

"Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler"

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