Korkunç iddia! Putin paralı katillerini Zelenski'yi öldürmeleri için gönderdi! Wagner Grubu nedir kimlerden oluşur?
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da istediği sürede istediğini alamayıp dünyanın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kalınca iyice çıldırdı. Dün nükleer silah tehdidinde bulunan Putin'in, şimdi de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik bir suikast ekibini Kiev'e gönderdiği iddia edildi. Wagner Grubu kimlerden oluşuyor? Daha önce nerelerde görev yaptı? Suikast listesinde başka kimler var?
Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde bölgeden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın katlettiği çocukların görüntüleri yayınlanırken, başkent Kiev güne silah sesleri ve sirenlerle uyandı. Chernihiv'in kent merkezinde füze saldırıları yaşanırken Times'dan gelen bir iddia dünyada şok etkisi yarattı.
Zelenski ve 23 hükümet üyesine suikast emri
Times'a göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmesine yardım etmek için Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.
5 hafta önce Ukrayna'ya uçtular
Putin'in çok yakın bir müttefiki olan ve genellikle 'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu beş hafta önce Ukrayna'ya gitti. Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı konuşuluyor.
Kiev Belediye Başkanı Kliçko da suikast yistesinde
Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenski, kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek yeşil ışığı beklediği söyleniyor.