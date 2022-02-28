Korkunç iddia! Putin paralı katillerini Zelenski'yi öldürmeleri için gönderdi! Wagner Grubu nedir kimlerden oluşur?

Zelenski ve 23 hükümet üyesine suikast emri

Times'a göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmesine yardım etmek için Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.