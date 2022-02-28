Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'daki Türkler için flaş açıklama

Kiev Büyükelçiliği Ukrayna'dan tahliye olmayı bekleyen Türkler için açıklama yaptı. Harkov'daki tren garına gitmek isteyenlerin 15.00'e kadar, Kiev Büyükelçiliği'nden 18.00'e Kiev garına ulaşmalarını duyurdu.

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Harkov'daki Türklere, sokak yasağı başlamadan önce vatandaşların Harkov tren garına ulaşmaları gerektiğini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

"Değerli vatandaşlarımız,

Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.

Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir.

Kiev Büyükelçiliği'nden bir diğer açıklamada "Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur." denildi.