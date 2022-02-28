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Ukraynalı kadınlarla ilgili paylaşımlara Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Anastasiya'dan tepki

Ukraynalı kadınlarla ilgili paylaşımlara Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Anastasiya'dan tepki

Türkiye’de 5 yıldır yaşayan Ukraynalı Anastasiya Tsviliy de sosyal medyada Ukraynalı kadınlar için yapılan paylaşımlara isyan etti.

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Rusya'nın Ukrayna işgali 5. gününde. Ülkede savaş devam ederken, sosyal medyada da birçok kullanıcı, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" “Kapımız Ukraynalı kadınlara açık” şeklinde cinsiyetçi paylaşımlar yapmaya başladı.

Türkiye’de 5 yıldır yaşayan Ukraynalı Anastasiya Tsviliy, sosyal medyada Ukraynalı kadınlar için yapılan paylaşımlara isyan etti.

“Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan cinsiyetçi yorumları ve şakaları şiddetle kınıyorum”
Konu hakkında konuşan Anastasiya Tsviliy, “Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan cinsiyetçi yorumları ve şakaları şiddetle kınıyorum. Biz bu kadar acıyı çekerken “Ukraynalı kadınlara kapımız açık” diye espri yapmamanızı çok rica ediyorum. Çünkü bu bu tarz cümleleri biz duyduğumuzda kendimizi daha da kötü hissediyoruz. Ben bir sürü yorum okudum. Çoğunlukla özellikle Türk kadınları tarafından inanılmaz bir destek gördüm. Herkesin kız kardeşi, annesi bacısı var“ dedi.

“Savaşın şakası olamaz”
Tsviliy, “Özellikle zor durumlarda birbirimize ne olursa olsun destek olmalıyız. Çünkü insan evladıyız. Başka türlü yorumları da okudum. Mesela bazı insanlar diyorlar ki o zaman buraya gelmeyin. Ne işiniz var? Kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Ben İstanbul'da 5 yıldır yaşıyorum. Ukrayna Kiev'de çok okuduğumdan dolayı Türkçe biliyorum. Ve buraya savaştan dolayı kesinlikle kaçmadım. Çalışmak için geldim. Hatta ve hatta fırsatım olsaydı ben şu an ailemin yanında olup destek vermeyi çok isterdim. Ben daha geçen hafta çarşamba günü Ukrayna'dan İstanbul'a döndüm. Ve son uçakla döndüm. Perşembe gün bütün uçuşlar kapatıldı. Ailem orada kaldı. Her haber gördüğümde resmen içim parçalanıyor, kalbim inciniyor. Çünkü ben buradayım ailem uzakta. Hiçbir şey yapamadığım için kendimi çok çaresiz hissettiğim için kötü oluyorum. Hem Türk kadınlar hem de Türk erkekler diyor ki "kesinlikle bunu yapan insan evladı olamaz. Öyle çirkin bir söylenti olamaz ve biz Türk milleti olarak sizden çok çok özür diliyoruz" diyorlar. Çünkü savaşın şakası olamaz” ifadelerini kullandı.

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