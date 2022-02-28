BIST 1.941
DOLAR 13,80
EURO 15,47
ALTIN 848,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake: Ne harika insanlar ne harika bir dava

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake: Ne harika insanlar ne harika bir dava

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Büyükelçiliği çalışanlarının Ukrayna'ya yardımda bulunduğu belirterek, "Ne harika insanlar ne harika dava" ifadelerine yer verdi.

Abone ol

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Büyükelçi Flake'nin açıklamalarına yer verildi.

Flake, "Bugün ABD Büyükelçiliğimizin harika çalışanları, Ukrayna halkı için, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne temel ihtiyaçlardan oluşan arabalar dolusu bağışı teslim etmek üzere uzun bir sıraya giren Türk vatandaşlarına katıldı. Ne harika insanlar. Ne harika bir dava" açıklamasında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı
Foto Galeri Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vladimir Zelenski filmleri hangisi Zelenski hangi filmlerde oynadı? 
Vladimir Zelenski filmleri hangisi Zelenski hangi filmlerde oynadı? 
28 Şubat Zirvesi! 6 lider Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini açıkladı imzalar atıldı
28 Şubat Zirvesi! 6 lider Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini açıkladı imzalar atıldı
Fransa da maske kuralını bazı kapalı alanlarda kaldırdı
Fransa da maske kuralını bazı kapalı alanlarda kaldırdı
Ukrayna'ya Batı ve NATO ülkeleri yağdırdı Hangi ülke ne gönderdi?
Ukrayna'ya Batı ve NATO ülkeleri yağdırdı Hangi ülke ne gönderdi?
Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
20 TL'den başlıyor! Son dönemde talep patladı: Kat kat daha ucuza denk geliyor
20 TL'den başlıyor! Son dönemde talep patladı: Kat kat daha ucuza denk geliyor
Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'daki Türkler için flaş açıklama
Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'daki Türkler için flaş açıklama
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar için bomba iddia eğer iki ülke anlaşamazsa...
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar için bomba iddia eğer iki ülke anlaşamazsa...
AÖL sınav tarihleri 2022 ne zaman sınavlar online mi yapılacak?
AÖL sınav tarihleri 2022 ne zaman sınavlar online mi yapılacak?
Fuhuş operasyonunda çete reisi hamile çıktı: 17 tutuklama
Fuhuş operasyonunda çete reisi hamile çıktı: 17 tutuklama