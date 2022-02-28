28 Şubat altın yeniden uçuşa geçti! Gram 850 lirayı aştı İslam Memiş 'tek nedeni var' dedi
28 Şubat haftanın ilk işlem gününde altın rakamları belli oldu. Geçtiğimiz hafta 920 lirayı gören altın Putin'in açıklamaları sonrası ani düşüşle şoke etmişti. Altın yeni haftada yeniden yükselişe geçti. Uzman isim İslam Memiş de 'yükselişin tek nedeni var' dedi.
Altın fiyatlarında Rusya endişesi sürüyor. Altın fiyatları geçen haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle başladı. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle yeniden 850 TL üzerini gördü.
Ons altın geçen hafta küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1.973 dolara kadar tırmanmıştı.
Jeopolitik risklerin hafiflemesiyle cuma gününü 1.888 dolardan kapatan değerli metal, yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle 1.908 dolar civarında başladı.
28 Şubat altın fiyatları şöyle:
Gram altın 850,54, çeyrek altın 1.409,00, yarım altın 2.819,00, cumhuriyet altını da 5.618,00 liradan alıcı buluyor.