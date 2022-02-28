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Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı

Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya maruz kaldı.

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TASS'tan yapılan açıklamada, ajansın resmi web sitesinin saldırıya uğradığı ve saldırganların sayfa üzerinde doğru olmayan bilgiler yayımladığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu bilgilerin TASS'ın editörlüğü ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son günlerde TASS'ın web sitesi sürekli olarak büyük ölçekli korsan saldırılara maruz kalıyor. Bugün saldırganlar korumayı aşmayı başardı. Şu anda TASS web sitesinin işlevselliğini geri kazandırmak için çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TASS web sitesinin yanı sıra bir dizi başka büyük Rus medya kuruluşunun internet kaynaklarının da saldırıya uğradığı aktarıldı.

Siber saldırıya uğrayan TASS'ın sayfasında bir süre "savaşa karşı sokaklara çıkma çağrısı" yapılan metin yer almıştı.

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