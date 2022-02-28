Adalet Bakanlığı personel alım şartları hangi kadrolara alım yapılacak listesi

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı yapacağını duyurdu. Sınavla alınacak personel alımı için başvurular 1 Mart'ta yani yarın başlayacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereye, nasıl yapılacak? Hangi branşlara personel alımı yapılacak?

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bakanlık bünyesine yapılacak olan 12 bin 823 personel alımı için sınav başvuru tarihini açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvurular nereye, nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı girişi için merak edilenler...

Adalet Bakanlığı personel alımı: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu

Hangi branşlarda alım yapılacak: Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

Başvuru şartları neler:

30 ya da 35 yaşını tamamlamamış olmak.

2020 ya da 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

Alım yapılacak olan kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak gibi koşullar aranacak.

Zabıt katibi alımı için fakülte ya da yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise ya da meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar ya da bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.