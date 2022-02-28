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HABER /  DÜNYA

Rus askerleri zorlayan görüntüler! Ukrayna'da sivil halk tankların önüne dizildi

RUSYA'nın Ukrayna işgali 5'inci gününde çatışma bölgelerinden gelen videolar yaşananları gözler önüne seriyor. Ukraynalılar işgalci Rus askerlerine karşı çıkmaya devam ediyor, Rus askeri konvoyunu elleriyle durdurmaya çalışıyor.

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RUSYA'nın Ukrayna işgali 5'inci gününde... 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı yönelik taarruzu ile başlayan savaşta her iki taraf da önemli kayıplar yaşıyor. Çatışma bölgelerinden gelen videolar yaşananları gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada yayılan videolardan birinde Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınındaki Senkovka köyü sakinleri Rus askeri konvoyunu elleriyle durdurmaya çalışıyor.

Berdansk şehrinden gelen videolerda ise bölge halkı işgalci Rus askerlerine, "Berdansk, Ukrayna'dır. Evlerinize dönün" diye bağırıyor.

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