Putin yakında Türkiyeden gazeteci ithal edecek! 'Utanç verici bir durum' diyen Nagehan Alçı'dan olay yazı

RUSYA'nın Ukrayna saldırısı 5. gününde de devam ederken Türk medyasıyla ilgili tartışmalar da alevlenmeye başladı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Putin yakında bizden gazeteci ithal edecek" deyip medyadaki Rus yanlısı kalemleri topa tuttu.

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Rusya'nın Ukrayna saldırısının Türk medyasına dair de çok şey öğrettiğini belirten Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Bizdeki Putin yandaşlığının seviyesi Rus medyasını geçmek üzere. Gerçekten böyle… Utanç verici bir durum bu…" dedi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Zelenski'yi 'komedyen' diye aşağılamasına gönderme yapan Alçı, "Rusya’da Kremlin medyası diyeceğimiz medyada bile çatlaklar oluştu" deyip, Rusya'da iktidarı destekleyen medyanın "iktidarın her dediğine evet demeyen" bir duruş sergilemesini övdü.

Rus medyası bizden çok ileride

Özellikle Rus muhalif medyasının adeta bir destan yazdığını savunan Nagehan Alçı, "Rus medya hayatının Türkiye’den geride olduğu tezleri bir efsaneden ibaretmiş. Rus medyası, Türk medyasından çok ileride. Türk muhalif medyasının özgürlükçülük ve demokratlık seviyesinden onlarca kat üstün bir yapı arz ediyor Rus muhalif medyası" dedi.

İktidar ve muhalefet medyası arasında danışıklı dövüş...

"Hep yazdım, yine yazayım. birkaç istisna mecra hariç Türkiye’de gerçek bir muhalefet medyası kesinlikle yok" diyen Negahan Alçı. "Bizimkiler sadece devletin ve rejimin çizdiği çerçeve içinde muhalefetçilik oynuyorlar. Muhalif kesimi oyalıyorlar. Hangi konulara değinemeyeceklerini, hangi konularda şahin kesilebileceklerini çok iyi biliyorlar. İktidar ve muhalefet medyası arası bir tip danışıklı dövüş yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Bizim muhalif medyanın işgali meşrulaştırma çabası

"Türkiye’nin sözde muhalif medyası nasıl otoriter-totaliter bir zihniyet yapısında olduğunu Ukrayna işgali olayında gösterdi herkese. Buna sosyalist-sol medya da dahil" diyen Nagehan Alçı, "Putin’in barbarca yaptığı bu işgal sinsice meşrulaştırılmaya çalışılıyor sözde muhalefet medyası tarafından. İktidar medyası tarafında saymamız gereken Doğu Perinçek medyasında Rus emperyalizmi militanca ve açıkça savunuluyor ki bu zaten beklediğimiz bir tutumdu. Perinçek bu tavrın aynısını Sırp kasabı Miloseviç’i savunarak da göstermişti 1995’te" ifadelerini kullandı.