Bugün kar giriş yaptı! Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarılar İstanbul'a geliyor Ankara, Antalya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklık azalıyor ve birçok kentte sağanak yağış ve kar yağışı görülecek. Öte yandan Trakya'da kar yağışının yer yer etkili olduğu ve İstanbul'da da bu hafta içinde görüleceği bildirildi. İşte son hava durumu değerlendirmeleri...
Buz gibi bir haftaya hazır olun! Kış geri geliyor. Meteoroloji ve uzman isim Orhan Şen son hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün İstanbul dahil Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl'de sağanak yağış görülecek. İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-Bugün Trakya da kar görülecek. Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğusu Ankara, Kırıkkale ve Çorum da kuvvetli yağmur ve KKY diğer yerlerde yağmur. Akşam yağış doğuya kayacak Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. İstanbul akşama kadar aralıklı yağmurlu akşam bitiyor.
Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum'da ise şu bilgiler yer alıyor:
-Trakya kesiminde kar başladı.Hava soğuyor önümüzdeki 2 haftaya dikkat!
-Mart ile birlikte kış geri dönüyor. İstanbul'da salı-çarşamba yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Önümüzdeki hafta sonu Ukrayna ve Rusya coğrafyasında çok kuvvetli soğuk hava ihtimali var. Bu soğukların bir kısmı yurdumuzda da görülebilir. Kar yağışları görebiliriz.