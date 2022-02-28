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Azerbaycan savaş uçakları Rusya tarafından Ukrayna'da vuruldu

Azerbaycan savaş uçakları Rusya tarafından Ukrayna'da vuruldu

AZERBAYCAN Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 savaş uçaklarının Rusya tarafından Ukrayna'da vurulduğu iddia edildi.

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RUSYA'nın Ukrayna işgali 5'inci gününde... 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı yönelik taarruzu ile başlayan savaşta her iki taraf da önemli kayıplar yaşıyor.

Rusya, savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya ait kritik tesisleri Kalibr seyir füzesiyle hedef aldı. Hedef alınan havalimanı ve fabrika gibi kritik tesisler arasında Ukrayna devlet savunma sanayii şirketi Ukroboronprom'a bağlı Lviv Uçak Tamir Fabrikası da vardı.

Ukroboronprom şirketinin geçen ay yapılan toplantısına ait görsellerde Azerbaycan'a ait 3 MiG-29 savaş uçağı açıkça görülüyor.

İddiayı Rus medyası ortaya attı
Rus medyası tarafından ortaya atılan bir iddia Lviv Uçak Tamir Fabrikasını gündeme taşıdı. İddiaya göre; Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçakları bakım ve modernizasyon faaliyetleri için Lviv'deki fabrikadaydı. Rusya'nın bu fabrikaya yönelik taarruzu esnasında sayısı tam olarak bilinmeyen bu MiG-29'ların da kullanılamaz hale geldiği iddia edildi. Fabrikada 3 Azerbaycan MiG-29 savaş uçağının bakım için bulunduğu ifade edildi.

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