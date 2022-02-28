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Batur Bey kimdir tarihte nasıl öldü Büyük Selçuklu Batur Bey kim oynnuyor?

Batur Bey kimdir tarihte nasıl öldü Büyük Selçuklu Batur Bey kim oynnuyor?

Şahin Çelik, TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da Batur Bey olarak izleyici karşısına çıktı. Oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve İstanbul Devlet Tiyatrosuna atandı. İşte, Şahin Çelik'in biyografisi...

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Batur Obasının beyi Batur hakkında aramalar başladı. Şahin Çelik tarafından canlandırılan 'Batur Bey tarihte kimdir?' sorusu gündemde. Şahin Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?

Batur Bey kimdir: Batur Bey, Vaspurakan yakınlarında Batur Obası'nın beyi olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde seyirci karşısına çıkıyor. Oba, Batur Bey'e karşı kurulan tuzaktan son bölümde Alparslan'ın yardımı ile kurtuluyor.

Şahin Çelik kimdir: Şahin Çelik, 1959 yılında dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmaları da yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

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