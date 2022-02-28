Romen Diyojen nasıl öldü tarihte ne zaman öldü Romen Diyojen mezarı nerede?

TRT 1 ekranlarının sevilen, tarih kokan dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 15. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölümüne Romen Diyojen'in planı damga vuracak. Peki Sarp Leventoğlu'nun canlandırdığı Romen Diyojen tarihte kimdir, nasıl öldü?

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Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans İmparatorluğu'nu yöneten Romen Diyojen, Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırılınca gündem oldu. Peki, Romen Diyojen kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

Romen Diyojen kimdir:

IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.

Alparslan: Büyük Selçuklu 14.Bölüm Özet

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas’ı rehin almıştı. Diyojen’e Dukas’ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas’a ne olacak?

Alparslan’ın kurduğu oyunla Emir Bozan’ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey’in Şehver Sultan’a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan’ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan’ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan’a karşı nasıl bir tavır takınacak?

Diyojen’in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?

Bizans’ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu’nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi?

Romen Diyojen'i canlandıran Sarp Levendoğlu kimdir:

Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981[1], Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.

Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.