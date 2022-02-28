Binance'den kritik Rusya açıklaması! SWIFT'i kriptoyla mı delecekler?

Batılı güçlerin Rusya'ya getirdiği finansal yaptırımlara kripto teknolojisinin bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı tartışılırken dünyanın en büyük kripto borsası Binance'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Ukrayna, Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den Rusya ile kripto para operasyonlarını engellemesini istemişti. Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını bildiren Binance, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca masum kullanıcımızın hesaplarını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kripto, dünya genelinde insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak anlamına geliyor" dedi.

Batı'nın Rusya'yı küresel finansal sistemden dışlayacak yaptırımları yüzünden kriptonun bir alternatif haline gelip gelemeyeceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (AB), Rus bankalarının dünya piyasalarında finansal işlem ve havale yapmasını engellemek için SWIFT sisteminin dışında tutulmasını kararlaştırdı. Ayrıca Rusya Merkez Bankası ve Rus oligarkların yurtdışındaki finansal varlıkları da dondurulacak.

Kripto yaptırımları delebilir mi?

Bir ülkenin SWIFT'ten çıkarılması kilit bankaların küresel finansal sistemden büyük ölçüde kopacağı anlamına geliyor. Moskova'nın SWIFT'ten dışlanması sonrası Rus bankaları diğer ülkelerdeki bankalarla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için alternatif yollar arayacak. Bu alternatif yollardan bazıları Rusların kendi kurdukları ödeme sistemi. Ancak bu ödeme sistemlerinin yanında batılı güçler yaptırımların kripto aracılığı ile de delinebileceğinden endişe ediyor. Analistlerse kriptonun merkezi olmayan yapısının dijital varlıkları tamamen kesmeyi zorlaştıracağını söylüyor.