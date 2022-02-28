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HABER /  POLİTİKA

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.

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