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FIFA'dan tarihi Rusya kararı! Takımları men edildi

FIFA'dan tarihi Rusya kararı! Takımları men edildi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rus takımlarını bir sonraki duyuruya dek uluslararası turnuvalardan men etme kararı aldı.

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Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya tepkiler ve yaptırımlar gelmeye devam ediyor. FIFA ve UEFA, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kararlarını açıkladı. FIFA, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan men edilebileceğini ifade etti. UEFA'dan da turnuvalardaki Rus takımlarına yönelik yaptırım kararları geliyor.

Spartak Moskova turnuvadan men edilecek
UEFA, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Spartak Moskova'yı da turnuvadan men edebileceğini açıkladı. Bild'in bir haberine göre UEFA, Leipzig-S.Moskova eşleşmesini iptal edeceğini ve Moskova'nın turnuvadan men edileceği iddia edildi.

IOC'den 'men edin' tavsiyesi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası spor federasyonlarına, Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

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