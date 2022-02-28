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Kuruluş Osman Bizanslı Dukas kimdir tarihte nasıl öldü?

Kuruluş Osman Bizanslı Dukas kimdir tarihte nasıl öldü?

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve karakterleri araştırılıyor. Alparslan dizisindeki Dukas karakteri son bölüme damga vuruyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide Dukas karakterine Sinan Tuzcu hayat veriyor. Peki ama Dukas tarihte var mı, Sinan Tuzcu instagram adresi nedir?

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Dukas karakteri dikkat çekti. Sevilen dizide Dukas'a Sinan Tuzcu hayat veriyor. İşte Sinan Tuzcu ve Dukas hakkında bilgiler...

Sinan Tuzcu kimdir?

Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu, senaristtir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Televizyonda Ihlamurlar Altında dizisi ile tanındı. 

Alparslan: Büyük Selçuklu 15.Böllüm Özet

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas’ı rehin almıştı. Diyojen’e Dukas’ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas’a ne olacak?
Alparslan’ın kurduğu oyunla Emir Bozan’ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey’in Şehver Sultan’a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan’ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan’ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan’a karşı nasıl bir tavır takınacak?
Diyojen’in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?
Bizans’ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu’nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi?

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