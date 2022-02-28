Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne resmi başvuru! Zelenski imzaladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) resmi üyelik başvurusunu imzaladı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatta taraflar Belarus sınırında masaya oturma kararı aldı. Müzakere süreci devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik bir adım attı.

Zelenski, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki görüşmeler öncesinde bu sabah yaptığı konuşmada AB'ye yeni bir özel prosedür kapsamında acil üyelik çağrısında bulunmuştu. Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu imzaladı.