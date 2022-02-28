BIST 1.946
DOLAR 13,85
EURO 15,59
ALTIN 845,63
HABER /  DÜNYA

Bir günde 6 Rus uçağını düşürdü, ortadan kayboldu

Bir günde 6 Rus uçağını düşürdü, ortadan kayboldu

Rusya-Ukrayna savaşında, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) olarak adlandırılan bir pilot halkın kahraman haline geldi. İsmi açıklanmayan kahramanın 6 Rus uçağını düşürüp ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Abone ol

Dünya hayalet pilotu konuşuyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı.

Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı.

Ukraynalılara güç veriyor
Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.

Hayalet pilotun üretilmiş bir kahramanlık hikayesi olduğunu düşünenler de var.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne resmi başvuru! Zelenski imzaladı
Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne resmi başvuru! Zelenski imzaladı
Emir Bozan kimdir nasıl öldü Emir Bozan tarihte ölümü kim öldürdü?
Emir Bozan kimdir nasıl öldü Emir Bozan tarihte ölümü kim öldürdü?
Sultan Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir tarihteki yeri ve önemi
Sultan Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir tarihteki yeri ve önemi
Devlet Başkanı Putin'den Rus halkına kısıtlama! Rusya'da ekonomik kriz çanları çalıyor
Devlet Başkanı Putin'den Rus halkına kısıtlama! Rusya'da ekonomik kriz çanları çalıyor
Binance'den kritik Rusya açıklaması! SWIFT'i kriptoyla mı delecekler?
Binance'den kritik Rusya açıklaması! SWIFT'i kriptoyla mı delecekler?
FIFA'dan tarihi Rusya kararı! Takımları men edildi
FIFA'dan tarihi Rusya kararı! Takımları men edildi
Romen Diyojen nasıl öldü tarihte ne zaman öldü Romen Diyojen mezarı nerede?
Romen Diyojen nasıl öldü tarihte ne zaman öldü Romen Diyojen mezarı nerede?
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Emekli ABD'li albaydan Ukrayna konusunda Türkiye'yi hedef alan Firari FETÖ'cüye: Bu mankafaya inanmayın
Emekli ABD'li albaydan Ukrayna konusunda Türkiye'yi hedef alan Firari FETÖ'cüye: Bu mankafaya inanmayın
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğal gazda tüm gözler Türkiye seçeneğinde!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğal gazda tüm gözler Türkiye seçeneğinde!