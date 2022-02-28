Bir günde 6 Rus uçağını düşürdü, ortadan kayboldu

Rusya-Ukrayna savaşında, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) olarak adlandırılan bir pilot halkın kahraman haline geldi. İsmi açıklanmayan kahramanın 6 Rus uçağını düşürüp ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Abone ol

Dünya hayalet pilotu konuşuyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı.

Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı.

Ukraynalılara güç veriyor

Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.

Hayalet pilotun üretilmiş bir kahramanlık hikayesi olduğunu düşünenler de var.