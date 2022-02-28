Devlet Başkanı Putin'den Rus halkına kısıtlama! Rusya'da ekonomik kriz çanları çalıyor

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası bir çok ülkeden gelen ağır yaptırımlar Rusya ekonomisini pahalıya mal oluyor. Rus Rublesi yüzde 30 değer kaybederken ülkede döviz büroları açılmadı. Rusya ekonomisindeki kötü gidişat sonrası Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla acil olarak toplandı. Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

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UKRAYNA'ya başlattığı saldırı sonrası yaptırım kararlarıyla Rusya ekonomisi ağır yara almaya başladı. Rubledeki yüzde 30'luk sert değer kaybı sonrası Rusya Merkez Bankası faizleri yüzde 9,5 puandan 20 puana çıkarmak zorunda kaldı. Ülkenin en büyük bankası olan Sberbank, yatırım hesaplarından para çekilmesini yasaklarken şirketlere ellerinde bulundurdukları dövizlerin yüzde 80'ini bozdurma zorunluluğu getirildi. Döviz bürolarının açılmadığı Rusya'da SWIFT yasağından dolayı halk ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Putin faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi

Ekonomideki bu kötü gidişat sonrası harekete geçen Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil bir toplantıyla ekonomi yönetimini toplama kararı aldı. Ekonomi kurmaylarını toplayan Putin'in toplantı masasının diğer ucuna oturduğu ve kritik toplantıya başkanlık ettiği görüldü. Bürokratların düşünceli ve gergin anları fotoğraflara da yansıdı.

Toplantının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, faiz oranlarının yüzde 20 düzeyine çıkarıldığını hatırlattı. Peskov, "Ekonomik meselelerle ilgili toplantıda Başkan Putin, yüzde 20'ye çıkarılan faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi" dedi.