Eurovision birincisi Kırım Türkü sanatçı Rusya'ya isyan etti: 4 gün yemek yiyemedik

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna'dan ayrılarak Romanya'ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü sanatçı yaşananlara isyan etti.

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RUSYA ve Ukrayna arasında devam eden sıcak çatışmalar yüz binlerce Ukraynalının ülkesinden ayrılmasına neden oldu. Başta Polonya olmak üzere Romanya ve Slovakya gibi ülkelere sığınan halk, korku dolu bir bekleyiş içerisinde.

Tüm dünyanın odak noktası haline gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala'yı da yurdundan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, 24 Şubat gecesi iki çocuğuyla beraber Kiev'den ayrıldığını duyurdu. Şarkıcı yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

"Neredeyse 4 gün arabada düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. 'Neden?' diye sorabilirsiniz. Milyonlarca kadın ve çocuk her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız."

"Beni evimden kovdu bu terör"

Evinden ayrılmak zorunda kaldığı için isyan eden Jamala, "Bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde, 'İşte burayı kurtardık' mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.